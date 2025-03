Rossi exalta grande momento do Flamengo e reflexo nas convocações

O Flamengo teve quase um time inteiro convocado para as seleções nacionais que vão participar das próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Quatro foram chamados para defender o Brasil (Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson), enquanto outros cinco (Arrascaeta, Varela, De la Cruz, Pulgar e Plata) estarão disponíveis para as equipes de outros países. Para o goleiro Rossi, não é uma surpresa esse sucesso do Rubro-Negro.

"Quando cheguei aqui, eu sabia que vinha para uma seleção. Todos têm a possibilidade de jogar em uma seleção. É muito importante para eles e para cada jogador atuar. É parabenizar a todos por essas convocações", disse o arqueiro.