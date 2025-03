Reforço do Internacional para a temporada, Diego Rosa celebra acerto com o clube: "sonho de todo jogador"

? "É um sonho de todos vestir a camisa do Inter!" ?

Novo volante colorado, Diego Rosa já vestiu o manto alvirrubro, iniciou os trabalhos com o elenco e concedeu sua primeira entrevista como atleta do Clube do Povo. ????

"Dentro de campo, eu sou segundo volante, mas jogo também de meia e primeiro volante. Na Bélgica, eu também joguei de lateral-direito. Sou um jogador que gosta bastante de pisar na área e chutar de fora. Tenho um bom passe longo e boa bola parada", acrescentou.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Diego Rosa foi adquirido pelo Grupo City, que controla as ações do Bahia, em 2021. Passou por empréstimos ao Vizela, de Portugal, e Lommel SK, da Bélgica, clube que defendeu na última temporada. Ao todo, ele marcou cinco gols e distribuiu uma assistência em 16 partidas pela equipe.