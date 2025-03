RB Bragantino atualiza estado de saúde dos jogadores do sub-20

O Red Bull Bragantino divulgou atualizações sobre o estado dos atletas Pedro Castro (18 anos) e Pedro Severino (19 anos), nesta sexta-feira. Os jogadores do sub-20 do clube sofreram um grave acidente de carro na última terça-feira, na Rodovia Anhanguera, na cidade de Americana, no interior de São Paulo.

Comunicado oficial: atualização sobre os atletas Pedro Castro e Pedro Severino