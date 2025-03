Pressionado, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para decisão contra o Santos pelo Paulista

Após perder de 3 a 0 para o Barcelona-EQU pela ida da terceira fase da Libertadores, na última quarta-feira, o Corinthians passa a focar agora no clássico contra o Santos. Nesta sexta-feira, o elenco alvinegro se reapresentou e iniciou a preparação para a decisão, válida pela semifinal do Campeonato Paulista.

Os jogadores iniciaram as atividades com ativação na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Após o aquecimento, o elenco se dirigiu ao gramado, onde realizou uma dinâmica voltada para os passes.

Em seguida, os atletas que estiveram em campo por 45 minutos ou mais contra o Barcelona-EQU realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante do grupo permaneceu no gramado para treino de posse de bola com transição e um jogo coletivo em espaço reduzido.