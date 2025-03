Presidente da FPF pede respeito aos semifinalistas do Paulistão após polêmica de chute na bandeirinha

Com as semifinais do Paulistão Sicredi se aproximando, protagonizado por dois clássicos icônicos do Futebol Mundial, a Federação Paulista de Futebol vem por meio deste ofício reforçar o orgulho por organizar tais partidas, que, sem dúvida, irão marcar a história do nosso esporte.

Os dois jogos, Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo, serão exibidos nacional e internacionalmente, com estádios repletos de torcedores e, portanto, a nossa responsabilidade como organizadores e clubes é ainda maior.

Nesse sentido, e na esteira da campanha contra a intolerância MENOS ÓDIO, MAIS FUTEBOL, construída em parceria com os 16 clubes do Paulistão Sicredi, a Federação Paulista de Futebol reforça a solicitação para que todos os integrantes das delegações, incluindo atletas, treinadores e comissões técnicas, sejam respeitosos com seus adversários.

Pedimos uma atenção especial para que todos sejam orientados a respeitar seus oponentes, os símbolos dos clubes, bandeiras ou qualquer outro item presente nos estádios que façam alusão às agremiações rivais.

Qualquer ação que incite ódio, revolta do público ou de seus adversários é prejudicial ao espetáculo e à competição que tanto prezamos.

A Federação Paulista de Futebol segue à disposição de todos os clubes e profissionais para que todas as melhores soluções sejam encontradas e tenhamos partidas com excelência.