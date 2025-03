Presidente da Fifa se diz "profundamente indignado" por racismo contra Luighi

Presidente da Fifa, Gianni Infantino se manifestou, nesta sexta-feira, sobre o caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras. O atacante foi alvo de ofensas racistas na última quinta-feira, na vitória de 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20.

"Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união - e tudo começa com os jovens e a base", escreveu.

"A FIFA se mantém firme na luta contra o racismo. Nosso compromisso vai além das palavras - continuamos a implementar medidas rigorosas, reforçar as sanções e expandir os programas educacionais para erradicar a