Potes para sorteio dos grupos da Libertadores são divulgados pela Conmebol

Dos brasileiros classificados, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão no pote 1. O Internacional foi alocado no pote 2 e o Fortaleza foi para o 3. O campeão da última edição, Botafogo, será o cabeça de chave do grupo A, obrigatoriamente.

Além destas equipes, Corinthians e Bahia disputam na próxima semana duas das quatro vagas restantes na fase de grupos, contra Barcelona de Guayaquil e Boston River, respectivamente. As equipes que avançarem das fases preliminares serão destinadas ao pote 4.

Caso os dois brasileiros avancem, existe a possibilidade de enfrentarem outros times do país na próxima fase.

O sorteio dos grupos da Libertadores está marcado para o dia 17 de março, às 20h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.