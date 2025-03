Para avançar no Paulista, São Paulo se apega em bom retrospecto em mata-matas contra o Palmeiras

A última vez que os times se enfrentaram em uma semifinal de Paulista também terminou com classificação do São Paulo. Em 2019, a equipe, na época comandada por Cuca, derrotou o Palmeiras nos pênaltis, em pleno Allianz Parque.

No palco da decisão de segunda-feira, inclusive, houveram quatro confrontos eliminatórios nos últimos anos, com dois triunfos do Tricolor e dois do Verdão. Em 2022 e 2023, pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, respectivamente, o São Paulo eliminou o rival.

Agora, o time de Luis Zubeldía espera ampliar a vantagem do clube do Morumbis diante do Palmeiras. O Choque-Rei está marcado para às 21h35 (de Brasília).