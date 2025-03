Palmeiras não perde em semifinal do Campeonato Paulista desde 2019; saiba quem foi o último carrasco

O Palmeiras se prepara para disputar sua 12ª semifinal consecutiva de Campeonato Paulista. A equipe alviverde duela com o São Paulo, nesta segunda-feira, em jogo único, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Nesse período, o Verdão avançou em sete oportunidades, sendo cinco delas as últimas consecutivas.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tenta conquistar o inédito tetracampeonato do torneio. Desde a chegada do treinador, o Verdão disputou a final em todas elas. Em 2021, seu primeiro Estadual, acabou ficando com o vice após ser superado pelo São Paulo. Nos anos seguintes, faturou a taça após revanche contra o Tricolor (2022), vitória sobre o Água Santa (2023) e diante do Santos (2024).

Antes da chegada do português, o Verdão havia quebrado um jejum de 12 anos sem vencer o Estadual e, sob comando de Vanderlei Luxemburgo, bateu o Corinthians, nos pênaltis, em 2020. No ano anterior, aconteceu a última eliminação do Alviverde em semifinais e foi justamente contra o São Paulo. Na oportunidade, a semifinal era disputada em dois jogos e o Tricolor levou a melhor.