Oscar, do São Paulo, projeta duelo com Palmeiras e sai em defesa de Luighi: "Sai do futebol"

Oscar, meio-campista do São Paulo, saiu em defesa de Luighi, do Palmeiras, que sofreu racismo na última quinta-feira, no Paraguai. Além disso, o camisa 8 do Tricolor projetou o duelo contra o Alviverde pela semifinal do Paulista.

"Primeiramente, também queria falar sobre, o que aconteceu com o jogador do Palmeiras (Luighi), que sofreu racismo. A gente também está dando esse apoio, que isso aí é o que vem acontecendo já no futebol sul-americano, e a gente espera que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Então, a gente fica triste com o que aconteceu com ele, então a gente espera que alguma coisa possa acontecer com as pessoas que fizeram esse ato de racismo. Racismo é crime e sai do futebol", disse Oscar, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

"E sobre o clássico, na minha época, eu estava aqui, que era mais novo, 17, 18 anos, já era um grande clássico aqui em São Paulo, então já tinha essa rivalidade, sempre teve essa rivalidade. Lógico que eu conheço muito bem a rivalidade, eu sou são-paulino, então sempre estou acompanhado mesmo de longe. Mas é isso, a gente espera que essa rivalidade, essa inimizade que tem um clube com o outro, fica só fora de campo, e que vença o melhor", acrecentou.