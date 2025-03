Oscar, do São Paulo, comenta polêmica de chute em bandeirinha: "Cada um comemora do seu jeito"

Na última terça-feira, Marcelo Lima, líder da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), publicou uma série de vídeos nas redes sociais pedindo aos torcedores palmeirenses que invadissem o gramado do Allianz Parque em caso de chute na bandeirinha de escanteio do Verdão.

Logo após a publicação do rival, Henrique Gomes, o 'Baby', presidente da Torcida Independente, respondeu ao pedido do líder da TUP. O líder da organiza afirmou, em post nas redes sociais, que Luciano já chutou a bandeirinha uma vez e "vai chutar de novo".

Pela semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo de Oscar visita o Palmeiras em jogo que está marcado para a próxima segunda-feira. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, sendo confronto único. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a decisão do finalista será nos pênaltis. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Corinthians x Santos.