Na Vila Belmiro, Santos apresenta três reforços para o time feminino; veja detalhes

Na atual temporada, o Santos feminino viverá uma realidade um pouco diferente da qual está acostumado. No fim do ano passado, a equipe foi rebaixada e, agora, disputará a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O torneio está previsto para acontecer de 14 de maio a 19 de novembro.

Além da Série A2 do Brasileirão feminino, as Sereias da Vila também disputarão outras duas competições neste ano: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O principal objetivo destacado por Pardal e Ana Alice, desse modo, é voltar à elite do futebol brasileiro e recolocar a equipe no topo.

"É um desafio. Eu acho que a nossa vida é feita de desafios. Sabemos o tamanho do Santos, então nosso objetivo principal é colocar o Santos onde ele deve estar, que é lá em cima. Sabemos da nossa responsabilidade, então vamos trabalhar muito para colocar o Santos em seu devido lugar. Tenho certeza que, com o elenco que temos esse ano, temos tudo para estar entre os melhores, subir para a primeira divisão e, ano que vem, brigar por grandes coisas", afirmou Ana Alice.

"É uma responsabilidade muito grande. Todas que chegaram esse ano sabiam da responsabilidade, e viemos para mudar a história. Não é fácil estar numa Série B, mas é um desafio muito grande. Tenho certeza que quem chegou como quem já estava estão muito comprometidas para levar o Santos de volta à elite. Estamos dando nosso melhor para poder colocar o Santos de novo lá", concluiu Pardal.

As Sereias da Vila chegam para esta temporada com um elenco bastante modificado. Mais de 15 jogadoras deixaram o Santos ao fim do ano passado e o clube se reforçou no mercado. No comando técnico, Caio Couto foi mantido e espera ajudar o time a garantir o retorno à Série A1 do Brasileirão Feminino.