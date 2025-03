Lucas Evangelista apresenta alteração em exame e passará por nova avaliação para assinar com o Palmeiras

No negócio para a aquisição de Lucas Evangelista, o Palmeiras acertou a ida do volante Fabinho, formado nas categorias de base do clube, para o Bragantino. A Cria da Academia também vai em definitivo para o Massa Bruta.

Lucas Evangelista chegaria como o sétimo reforço do Palmeiras na temporada. Antes dele, o Verdão contratou os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, o volante Emiliano Martínez, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.

Nesta temporada, pelo Red Bull Bragantino, Evangelista disputou 13 jogos, sendo titular em 11 e marcando três gols. Acertado com o Palmeiras, não foi relacionado para o último jogo do Massa Bruta, que acabou eliminado pelo Santos, na semifinal do Campeonato Paulista.