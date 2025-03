Joia do São Paulo, Ryan completa cinco jogos seguidos no banco e segue em busca de espaço

Destaque do São Paulo na Copinha e uma das principais pr0messas da base, o atacante Ryan Francisco ainda tenta conquistar seu espaço no profissional. No entanto, o jovem de 18 anos não vem recebendo muitas oportunidades.

O jogador assistiu do banco de reservas a vitória do São Paulo sobre o Novorizontino, por 1 a 0, na última segunda-feira, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, ele chegou a cinco jogos seguidos sem entrar em campo.

Antes do duelo contra o Novorizontino, Ryan também ficou no banco contra São Bernardo, Ponte Preta, Palmeiras e Velo Clube. A última vez que o atacante jogou faz quase um mês. No dia 2 de fevereiro, ele entrou no segundo tempo do empate com a Inter de Limeira.