Já classificado, Flamengo fica no empate sem gols com o O'Higgins pela Libertadores sub-20

O Flamengo encarou o O'Higgins, do Chile, nesta sexta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores sub-20. No Estádio Carfem, no Paraguai, a partida terminou empatada em 0 a 0.

Com o resultado, o Flamengo, que entrou em campo classificado para às semifinais da competição, terminou a fase de grupos na liderança do grupo A, com sete pontos conquistados. Os cariocas seguem invictos no torneio, com duas vitórias e um empate. Por outro lado, O'Higgins encerra sua participação na 3ª posição da chave, com apenas dois pontos somados. Danúbio, vice-líder com seis pontos, e Olimpia, lanterna com um, completam o grupo.

Agora, o Flamengo espera a definição dos outros grupos para conhecer seu adversário na semifinal da Libertadores sub-20. O Rubro-negro vai enfrentar o segundo melhor colocado entre os três grupos da competição. As partidas da próxima fase estão previstas para acontecer na próxima quinta-feira.