Giro europeu: Monaco empata com Toulouse e chega ao 7º jogo seguido sem vencer como visitante no Francês

Nesta sexta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco visitou o Toulouse no Stadium Municipal de Toulouse e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Takumi Minamino, Frank Magri deixou tudo igual para os mandantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Adi Hutter emendou o sétimo jogo seguido sem vencer fora de casa. Agora são três empates e quatro derrotas. Assim, seguiu em quarto, com 44 pontos. O Toulouse, por sua vez, continuou em oitavo, agora com 34 conquistados.

O Monaco retorna aos gramados no sábado (15), contra o Angers, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 15h (de Brasília), no Stade Jean Bouin. Um dia depois, o Toulouse encara o Strasbourg no Stade de la Meinau, também pela 26ª rodada da competição. Desta vez o jogo acontece às 13h15.