Flamengo x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Carioca

O retrospecto recente é totalmente favorável à equipe rubro-negra, que não perde o clássico há nove partidas, com sete vitórias e dois empates. Em 2025, além de vencer o jogo de ida, a equipe de Filipe Luis também venceu na Taça Guanabara, por 2 a 0.

Apesar do favoritismo do rival, os vascaínos estão confiantes na possibilidade da virada. O time mostrou evolução no último sábado e conseguiu equilibrar o jogo em boa parte do confronto. Além disso, no meio da semana, passou sem problemas pelo Nova Iguaçu em partida da segunda fase da Copa do Brasil. Após a vitória no Nilton Santos, o atacante Rayan sugeriu uma postura mais ofensiva da equipe no jogo de volta.

"A gente pode entrar mais ofensivo para no começo do jogo tentar fazer um gol, depois tentar fazer o segundo e sair de lá vitorioso," disse em entrevista coletiva.

Para o técnico Fábio Carille, a grande dúvida será se o time entrará em campo com três volantes e dois atacantes, como aconteceu no jogo de ida, ou com dois volantes e três atacantes, como foi contra o Nova Iguaçu, na última quarta-feira. Assim, o volante Mateus Carvalho e o meia-atacante Nuno Moreira disputam uma vaga entre os onze iniciais.

Do outro lado, o Flamengo teve a semana livre para se preparar para o confronto, mas Filipe Luis tem uma dúvida parecida com a de Carille. No jogo de ida, o treinador optou pelo esquema 4-3-3, com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata no ataque. Para a volta, entretanto, ele pode escalar o time num 4-4-2, com De la Cruz entrando na vaga de Luiz Araújo.

A boa notícia para o treinador do Fla são os retornos de Danilo, Alex Sandro e Juninho, que devem figurar entre as opções no banco de reservas. Já Michael e Everton Cebolinha, afastados por lesões musculares, e Cleiton, suspenso, seguirão fora da equipe.