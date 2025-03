Em alta, Neymar tenta manter 'escrita' para alcançar sexta final de Paulistão com o Santos

? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

Já na temporada seguinte, veio o tricampeonato do Santos. O Alvinegro Praiano alcançou a final com Neymar e duelou contra o Guarani. Na ida, fora de casa, o jogador balançou as redes duas vezes. Já na volta, marcou outros dois gols, ajudando a equipe a erguer o caneco com um agregado de 7 a 2.

Por fim, a quinta e última final estadual de Neymar em sua primeira passagem pelo clube da Baixada Santista foi em 2013. O time, porém, foi derrotado pelo Corinthians, por 3 a 1 no placar agregado, e o astro não conseguiu repetir as atuações das últimas decisões.

Agora, Neymar tenta fazer valer tal 'escrita' para, quem sabe, alcançar sua sexta final de Campeonato Paulista com o Santos. O camisa 10 passa por bom momento, com três gols e três assistências em sete jogos no torneio, e tem retomado a melhor forma física.

A boa fase do craque, inclusive, foi reconhecida pelo técnico Dorival Júnior, que convocou o craque para defender a Seleção Brasileira nos próximos compromissos das Eliminatórias. A convocação marca o retorno de Neymar à Canarinho, que não integrava uma lista desde outubro de 2023.

Com Neymar vivendo bom momento, o Santos visita o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto eliminatório único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.