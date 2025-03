Elenco do Corinthians tem forte discussão após derrota para o Barcelona no Equador

A derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU na última quarta-feira teria deixado o clima no elenco do Corinthians bem quente. Após o jogo, os jogadores do Timão teriam discutido fortemente no vestiário, usando tons de cobrança uns com os outros depois do mau futebol apresentado em Guaiaquil.

Um dos envolvidos na discussão seria o holandês Memphis Depay, que já ficou irritado ao fim da primeira etapa com a falta de oportunidades criadas para o ataque do Timão.

Mesmo com a forte cobrança entre vários atletas do elenco, não houve agressões entre os jogadores, mas sim apenas falas e uma grande irritação com o resultado, que dificultou a vida do Corinthians na Libertadores.