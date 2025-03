Corinthians revê fantasma da fase preliminar e precisa de feito inédito para avançar na Libertadores

O Corinthians está por um fio na Copa Libertadores de 2025. O Timão perdeu para o Barcelona de Guayaquil na última quarta-feira, por 3 a 0, no Equador, e precisará de um milagre para avançar à fase de grupos da competição.

Ao longo de suas 18 participações no torneio continental, a equipe do Parque São Jorge saiu derrotada do jogo de ida de um confronto eliminatório 12 vezes. O time, entretanto, só conseguiu reverter o placar e avançar de fase uma em uma única oportunidade. Em todas as outras 11, foi eliminado.

A única virada do Corinthians na Libertadores ocorreu em 2000, no duelo diante do Rosario Central, pela oitavas de final. No entanto, naquela ocasião, a vantagem dos argentinos na primeira partida era de apenas um gol (3 a 2). O clube paulista venceu o segundo encontro pelo mesmo placar e levou a melhor nos pênaltis.