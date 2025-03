Corinthians renova contrato com patrocinadora até o final da temporada

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com a UniCesumar, patrocinadora do clube alvinegro. O vínculo, que tinha validade até o fim de fevereiro, foi estendido até o final do ano.

"Essa renovação mostra o quanto valorizamos as parcerias no Corinthians. Nossas entregas comerciais, respeitando as regras do Clube, se moldam às necessidades das marcas. Aliamos o retorno obtido pela UniCesumar a um formato que melhor atende aos anseios de branding da parceira", disse Sandor Romanelli, Superintendente Comercial do Corinthians.