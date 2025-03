Corinthians produz pouco e volta a passar em branco no ataque depois de 25 jogos

O Corinthians deixou a desejar no ataque e interrompeu uma longa sequência de jogos balançando as redes com a derrota para o Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira, no Equador, pela Libertadores. O Timão foi derrotado por 3 a 0.

A equipe do Parque São Jorge vinha de 25 partidas consecutivas marcando gols entre a reta final do último ano e o início desta temporada.

A última vez que o time alvinegro não foi às redes foi o empate sem gols com o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, em outubro de 2024. De lá para cá, foram 49 tentos anotados pelos comandados de Ramón Díaz.