Corinthians perde do São José e chega a três derrotas seguidas no NBB

O jogo

No primeiro quarto, ambas as equipes começaram com muitos erros. No entanto, o São José embalou três cestas de três e fechou pelo placar de 14 a 9.

Já no segundo, o São José manteve o ritmo da reta final do primeiro quarto e abriu a vantagem para 32 a 21. Assim, o técnico do Timão pediu tempo e a equipe conseguiu diminuir o prejuízo para oito pontos (36 a 29).

Até que no terceiro quarto, parecia que o Corinthians viraria após ficar com somente dois pontos atrás. O São José, porém, logo emendou mais uma boa sequência e conseguiu terminar com a vantagem de sete pontos (58 a 51).

No último quarto, o Corinthians até conseguiu responder, mas o adversário emendou outra boa sequência de bolas de três, levando o placar para 69 a 56. O Timão tentou reagir e conseguiu diminuir a desvantagem para cinco pontos, mas não tempo para mais nada.