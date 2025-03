Coordenador da base do Palmeiras ressalta ações nos bastidores após caso de racismo contra Luighi

Além disso, o profissional explicou as atitudes tomadas pelo Palmeiras após o caso. De acordo com ele, a presidente Leila Pereira está muito incomodada com a situação.

"A diretoria ligou para os familiares do Luighi, que estavam bem chocados. Ligamos também para o Ednaldo (presidente da CBF) que é negro, além do Alejandro (presidente da Conmebol). Nossa presidente está muita revoltada e queremos que os culpados sejam punidos", disse o coordenador das categorias de base do Palmeiras.

O caso de racismo contra Luighi

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, o jovem do Verdão passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu cusparadas.

Ele tentou alertar o árbitro, que não paralisou a partida. Ao final do jogo, Luighi, chorando, mostrou sua indignação com o caso e cobrou a Conmebol.