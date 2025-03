Com presença de Neymar, Santos realiza evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, o Santos promoveu um evento especial de celebração para as colaboradoras do clube. Neymar marcou presença na comemoração, assim como Gabriel Brazão e Guilherme.

Funcionárias de todos os departamentos do clube se reuniram no Salão de Mármore da Vila Belmiro. Todas participaram de um almoço preparado pelos restaurantes que apoiaram o evento: Meu Burguer 013, Crepemania e Pizzaria Melhor Onda.

Outros parceiros do Santos também contribuíram para a realização da ação, como foi o caso das empresas Giuliana Flores, Manicure Vilma Albino, Luciano Albino Studio e Academia Incorpore. As funcionárias ganharam flores e participaram de diversos sorteios.