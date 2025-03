Cerro Porteño se manifesta um dia após atos racistas contra Luighi

Alta do PIB cobrará preço com desaceleração

Na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño nesta quinta-feira, torcedores paraguaios fizeram gestos imitando um macaco enquanto o meio-campista Figueiredo deixava o campo para ser substituído. Na sequência, Luighi, também à beira do gramado, sofreu ofensas racistas e ainda recebeu cusparadas.

"Nossa total solidariedade com o jogador Luighi. Reiteramos que a nossa instituição condena energicamente todo o tipo de conduta de discriminação e comentários ofensivos em todo o entorno do futebol e da sociedade. Vamos cuidar da festa do futebol", emendou o Cerro Porteño.