Ceni confia no apoio da torcida do Bahia no jogo da volta da Libertadores

? Empate no Uruguai. Pelo jogo de ida da 3ª fase da CONMEBOL Libertadores, Tricolor fica no 0 a 0 com o Boston River e decidirá classificação quinta-feira que vem na Fonte Nova. Antes, domingo, tem semifinal do Campeonato Baiano em Feira de Santana. #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/otbLXRcsh0

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 7, 2025

Mesmo com o domínio do Bahia, o técnico reconheceu que a equipe poderia ter mais efetividade na partida. "Tomamos conta do primeiro tempo. Nos primeiros 20, 25 minutos, nós ficamos no campo de ataque, trocando passes, tentando encontrar uma situação ou outra. Tivemos um arremate bom do Jean Lucas, talvez pudéssemos ter chutado mais de fora da área, já que, dentro, estava difícil devido à qualidade do gramado e à postura do Boston River", disse Ceni.

O treinador fez questão de ressaltar a dedicação da sua equipe, e que "não faltou o brio, e nem falta desejo ou vontade de vencer por parte dos jogadores. Nós temos que reconhecer que talvez não tenhamos feito um grande jogo, mas o gramado, para quem precisa construir para chegar ao gol, dificultou muito".

"Copa Libertadores é diferente. Para um jogo fora de casa, conseguimos levar o empate. Queríamos a vitória, não conseguimos, mas voltamos para casa com o apoio da nossa torcida, 45 mil pessoas na Fonte Nova, para a gente poder ingressar na fase de grupos da Libertadores", completou Rogério Ceni.

Neste domingo, o Bahia enfrenta o Jacuipense no jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. No Estádio Alberto Oliveira, a partida começa às 18h. Na primeira partida, a equipe de Ceni saiu na frente, mas depois levou a virada e perdeu por 2 a 1.