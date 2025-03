CBF divulga detalhes dos jogos da primeira rodada do Brasileirão 2025; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. No documento, foram anunciadas as datas, os horários e os locais dos confrontos.

No dia 29 de março (sábado), o Palmeiras abre a competição com um duelo contra o Botafogo, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, mas às 18h30, o Corinthians visita o Bahia, na Arena Fonte Nova. Flamengo e Internacional fecham o sábado com um confronto às 21h, no Maracanã.