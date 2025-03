Carlos Leiria deixa Botafogo; clube já tem novo técnico para o sub-20

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a saída de Carlos Leiria, técnico do sub-20 da equipe. O desligamento do treinador foi feito em comum acordo. O novo comandante da categoria será Rodrigo Bellão, que estava no sub-17 do Glorioso.

Desde julho de 2024 no comando do sub-20, Carlos Leiria teve oportunidade de treinar a equipe profissional, onde permaneceu até 12 de fevereiro. Em dez partidas no comando do time principal, foram quatro vitórias e seis derrotas, incluindo o resultado negativo contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil. Com desempenho abaixo das expectativas, o técnico voltou à categoria de base, enquanto Cláudio Caçapa assumiu o clube interinamente, até o anúncio de Renato Paiva.