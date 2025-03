Cadillac é confirmada como 11ª equipe do Grid da F1 para 2026

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, também celebrou.

"Hoje marca um momento transformador, e estou orgulhoso de liderar a Federação nesta etapa progressiva para o campeonato. A expansão do Campeonato de Fórmula 1 da FIA para uma 11ª equipe em 2026 é um marco. A GM/Cadillac traz energia nova, alinhando-se com os novos regulamentos da FIA 2026 e inaugurando uma era emocionante para o esporte", falou.

"A presença da Cadillac Formula 1 Team no paddock inspirará futuros competidores e fãs. A entrada deles fortalece nossa missão de empurrar os limites do automobilismo no mais alto nível", finalizou.