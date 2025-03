Às vésperas de semifinal do Paulistão, Santos vive melhor momento defensivo na temporada

Acertar o sistema defensivo do Peixe foi um dos maiores desafios enfrentados por Caixinha em suas primeiras semanas no comando do time. O treinador teve dificuldades em encontrar um parceiro para Zé Ivaldo, já que Luan Peres e João Basso não corresponderam. Na lateral direita, Léo Godoy também não vinha bem.

Com isso, o Santos acabou sendo bastante vazado nas primeiras rodadas do Paulistão - foram nove gols sofridos nas cinco primeiras partidas. O primeiro jogo em que a defesa conseguiu passar imune foi no empate em 0 a 0 contra o Novorizontino, pela oitava rodada do torneio.