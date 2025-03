Antes de semifinal do Paulista, Palmeiras tem sequência invicta que não era alcançada desde outubro

O Palmeiras é dono do segundo melhor desempenho no Campeonato Paulista entre os semifinalistas do Estadual nesta temporada. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de uma sequência de nove jogos sem perder, sendo três vitórias consecutivas e quer ampliar esse número diante do São Paulo, na segunda-feira.

As equipes se enfrentam em jogo único que acontece no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília). Assim, caso o duelo termine empatado, a vaga será definida nas penalidades. Em 2021 e 2022, o Choque-Rei definiu os títulos, sendo um para cada lado. Na primeira oportunidade, o Tricolor levantou a taça e na outra, o Verdão.

A última e única - até então - derrota do Palmeiras neste ano foi na quarta rodada da fase de grupos, contra o Novorizontino. O Verdão foi derrotado por 2 a 1, de virada, em duelo que foi disputado na Arena Barueri. Na ocasião, o resultado colocou fim ao jejum que a equipe tinha de não perder na primeira fase do Estadual desde 2021.