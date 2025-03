Abel comanda treino técnico-tático, e Palmeiras intensifica preparação para o Choque-Rei

A manhã de sexta-feira do Palmeiras foi com mais um treino em preparação para o jogo da semifinal do Campeonato Paulista que acontece nesta segunda-feira, contra o São Paulo. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou um treino técnico-tático de construção de jogo e marcação com objetivos pré-determinados. Em seguida dividiu os setores ofensivo e defensivo para trabalhos específicos de cada posição.

O lateral esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez novamente reforçaram a atividade. A dupla foi desfalque nas quartas enquanto se recuperavam de lesões na coxa direita e esquerda, respectivamente. Eles começaram a transição física nesta semana e devem ficar à disposição de Abel Ferreira para o Choque-Rei.