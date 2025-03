Um mês após chegada, Cédric desbanca Igor Vinícius e assume titularidade no São Paulo

Igor Vínicius começou a temporada sem um grande concorrente para a lateral direita, já que Moreira não conseguiu se firmar na posição. Com isso, o camisa 2 do São Paulo esteve no 11 inicial na maioria dos primeiros jogos da equipe neste ano. No entanto, com a chegada de Cédric, perdeu a vaga 'cativa'.

Cédric Soares fez sua estreia com a camisa do São Paulo no último dia 10 de fevereiro, na partida contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha, pela primeira fase do Paulistão. O jogador recebeu cerca de 25 minutos em campo ao entrar justamente no lugar de Igor Vinícius, e teve boa atuação.

Soares parece ter agradado Zubeldía porque, no confronto seguinte, diante do Velo Clube, ganhou a primeira oportunidade como titular. O português mostrou serviço novamente, apesar do empate em 3 a 3, e ganhou pontos com o treinador argentino.