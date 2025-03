Trio do São Paulo pré-convocado fica de fora de lista de Dorival para jogos do Brasil

Dorival Júnior, técnico do Brasil, anunciou na manhã desta quinta-feira a lista dos 23 jogadores convocados para os duelos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Alisson, Lucas e Oscar, pré-convocados, ficaram de fora da relação.

Na última sexta-feira, o treinador divulgou uma lista com 52 atletas, entre eles o trio do São Paulo. O clube foi o segundo brasileiro com mais nomes na relação, atrás apenas do Flamengo, que teve cinco jogadores pré-convocados.

Alisson esperava ser convocado após ser observado de perto por Dorival. O treinador acompanhou o volante na vitória de 3 a 1 do Tricolor sobre o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, no dia 26 de janeiro.