Seleção Brasileira possui dez pendurados antes de clássico contra a Argentina

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o jogador que recebe dois cartões amarelos tem que cumprir uma suspensão automática. Se um destes dez atletas ficar suspenso para o duelo contra o Argentina, o técnico Dorival Júnior poderá recorrer a pré-lista com 30 nomes enviada à Conmebol antes da convocação desta quinta-feira.

"Para esta convocação temos dez jogadores pendurados. Quando você envia à Fifa esses atletas, eles estão pré-convocados e estamos seguros para fazer qualquer substituição no período", disse Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF.

Primeiro, o Brasil irá receber a Colômbia, no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrinha. Depois, a Seleção visitará a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Com 18 pontos em 12 jogos, a Seleção Brasileira do técnico Dorival Júnior é a quinta colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Confira a lista completa de convocados pela Seleção: