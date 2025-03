Santos tenta encerrar jejum de quase seis anos para ir à final do Paulistão

Atualmente, o Santos atravessa uma sequência com vitórias contra Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0).

No domingo, portanto, o Alvinegro Praiano busca alcançar o quinto êxito seguido e encerrar esse jejum. O adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe não vence em Itaquera desde 2022. Desde então, foram quatro jogos, com duas derrotas e dois empates. Neste ano, a equipe de Pedro Caixinha deixou o estádio com um revés de 2 a 1, pela fase de grupos do Estadual.