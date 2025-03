Santos anuncia parceria com empresa de equipamentos esportivos; veja detalhes

O Santos acertou a chegada de um novo parceiro. Nesta quinta-feira, o Peixe anunciou um acordo com a empresa Physicus, referência no Brasil na fabricação de equipamentos e acessórios esportivos.

De acordo com nota oficial do Alvinegro Praiano, a parceria engloba as equipes profissionais masculina e feminina, além das categorias de base. O objetivo é potencializar o trabalho no dia a dia dos atletas.

"A Physicus, referência nacional na fabricação de equipamentos e acessórios esportivos, é a nova parceira do Santos FC. A empresa, com mais de 30 anos de mercado é reconhecida por sua inovação e qualidade, cederá materiais de alto rendimento", explicou o clube.