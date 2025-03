Rodada NBA: Cavs vencem o Heat e são os primeiros a garantir vaga nos os playoffs

Derrick White e Peyton Pritchard marcaram sozinhos 65% dos pontos dos Celtics contra os Blazers, White fez a maior pontuação de sua carreira, marcando 41 pontos e nove cestas de três. Payton Pritchard - vindo do banco - também fez sua maior pontuação da carreira, com 43 pontos, e também bateu seu recorde pessoal de cestas de três, marcando dez. É a primeira dupla na história dos Celtics a marcar mais de 40 pontos em um jogo e a primeira vez na história da NBA em que dois jogadores do mesmo time marcaram, em um único jogo, mais de nove cestas de três cada.

Os Celtics registram uma campanha de 44 vitórias e 18 derrotas, ocupando a segunda colocação do Leste. O Portland venceu 28 partidas e perdeu 35, estando na 12ª colocação da Conferência Oeste.

Nesta quinta-feira, os Celtics têm dobradinha, enfrentando o Philadelphia 76ers, novamente no TD Garden, às 21h. Os Blazers descansam um dia para visitar o Oklahoma City Thunder, nesta sexta-feira, às 22h.