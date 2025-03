Rincón vê concorrente retomar titularidade e perde espaço no Santos

Depois de começar o ano entre os titulares do técnico Pedro Caixinha, Tomás Rincón perdeu espaço nos últimos jogos do Santos.

O volante não é titular desde o dia 12 de fevereiro, quando o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Corinthians. Desde então, o clube entrou em campo mais quatro vezes, todas com o venezuelano no banco. Destes embates, ele foi acionado no decorrer do segundo tempo em três.

No último domingo, na vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, Rincón ficou apenas entre os reservas.