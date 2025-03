Ramón cita arrancada de 2024 como exemplo e ainda crê em virada do Corinthians: "Somos capazes"

Ramón se apega, principalmente, na arrancada histórica do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024. O time enfileirou nove vitórias consecutivas nas últimas rodadas, deixou a zona de rebaixamento e alcançou a classificação à fase prévia da Libertadores deste ano.

De acordo com Ramón, o Timão é capaz de reagir novamente e virar o confronto contra o Barcelona. Para isso, ele aposta também na força da equipe alvinegra jogando como mandante.

"Todo o grupo está decepcionado, temos a ambição de avançar na Libertadores. Mas isso tem que nos fazer crescer, reagir. Temos muitos jogos importantes para jogar em tão pouco tempo. Este grupo sofreu muito neste período que estamos aqui. Temos que reconhecer que falhamos, estamos reconhecendo. Mas vamos reagir, temos que reagir como fizemos no ano passado. Corinthians é grande. O ano passado foi a maior dificuldade que tive como treinador. Temos que enfrentar a situação, sermos responsáveis. Só nos resta trabalhar e jogar o que temos pela frente. Trabalharemos para que a equipe reencontre o rumo que tinha até hoje", declarou.

"Analisamos o rival a semana toda. Como jogavam, como atacavam por dentro e por fora. Sempre fazemos esse trabalho, mas Libertadores é distinto. O time vem com um pouco de desgaste, mas não vamos perder a expectativa. Conhecendo esse grupo, que reverteu muitas situações, vamos brigar. Vamos mostrar a todos que somos capazes. Somos muito fortes em casa, já batemos vários recordes. Vamos tentar reverter essa imagem ruim que deixamos hoje", concluiu.

Agora, a equipe do Parque São Jorge precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.