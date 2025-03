Palmeiras faz trabalho tático com reforços em campo e segue preparação para o Choque-Rei pelo Paulista

Nesta quarta-feira, Vitor Roque fez sua segunda sessão de treino com o restante do elenco e recebeu as boas vindas de Estêvão, com quem jogou na base do Cruzeiro. A joia da base palmeirense ainda recebeu, nesta quinta-feira, a notícia de mais uma convocação à Seleção Brasileira principal.

"É motivo de muita alegria receber mais um craque como o Vitor Roque no Palmeiras. Nosso elenco é muito bom e trabalhador e ele foi muito bem recebido. A gente conversou antes, eu falei que seria uma alegria imensa jogar ao lado dele e, agora que deu certo, que a gente dê muitas alegrias à torcida palmeirense", disse.

O Palmeiras está em busca da conquista do tetracampeonato inédito do Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira é o atual tricampeão e irá disputar, na segunda-feira, sua 12ª semifinal consecutiva do Estadual.

Se por um lado o treinador espera poder contar com os retornos de Gustavo Gómez e Piquerez, sabe que terá as baixas de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).