Palmeiras aposta em tabu no Allianz em jogos do Paulista para bater o São Paulo na semifinal

O duelo contra o São Paulo também pode ser uma boa oportunidade para o Palmeiras melhorar seu desempenho como mandante nesta temporada. Jogando em seus domínios, seja no Allianz Parque ou em Barueri, o Alviverde tem duas vitórias, três empates e uma derrota. Enquanto como visitante tem cinco vitórias e dois empates.

O Palmeiras é o atual tricampeão do Paulista e tenta, de maneira inédita faturar o tetracampeonato. Essa é a 12ª semifinal consecutiva do clube. Nesse período, o Verdão avançou em sete deles tendo conquistado quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024), sendo três sob comando do atual técnico, Abel Ferreira.

No Choque-Rei, o Palmeiras defende uma invencibilidade de seis jogos. Nesse período, foram quatro empates e duas vitórias. A última vitória Tricolor aconteceu em julho de 2023, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando eliminou o Verdão do torneio