Neymar visita atletas das categorias de base e é tietado antes de treino do Santos; confira

Na tarde desta quinta-feira, os atletas das categorias de base do Santos receberam uma visita especial. Capitão e astro do Peixe, Neymar conversou com os jovens antes do treino da equipe profissional no CT Rei Pelé e fez a alegria da garotada.

A visita do camisa 10 aos atletas da base foi registrada pelo clube nas redes sociais. Nas fotos, é possível ver toda a idolatria que as crianças tem por Neymar. O craque foi muito tietado e tirou diversas fotografias, além de ter distribuído autógrafos.

"Um bate-papo de #MeninoDaVila com #MeninosDaVila. Aqui no Santos é diferente!", escreveu a equipe em primeira postagem. "Um momento que ficará para sempre na memória dos nossos #MeninosDaVila", disse o clube em segunda publicação.