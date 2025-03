Corinthians corre para recuperar Martínez antes de decisão contra Santos

O Corinthians tenta recuperar o volante José Martínez a tempo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos. O venezuelano desfalcou a equipe na última quarta-feira, na derrota de 3 a 0 do Timão para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira fase da Libertadores.

O jogador até viajou com o restante do grupo, mas sentiu um desconforto na articulação do joelho direito e precisou ser cortado.

No entanto, como apurou a Gazeta Esportiva, Martínez não preocupa a comissão técnica de Ramón Díaz. O atleta faz um tratamento intensivo e pode retornar à equipe no jogo decisivo pelo Estadual, neste domingo. A evolução do volante nos próximos dias será decisiva para que ele volte a ser relacionado. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.