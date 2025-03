Mano Menezes elogia Cano, autor dos gols do Fluminense na vitória sobre o Caxias

O Fluminense bateu o Caxias, nesta quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Centenário, e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Após o apito final, Mano Menezes elogiou Germán Cano, que marcou os dois gols do Tricolor e atingiu a marca de 101 tentos pelo clube.

"O futebol é um somatório de fatores. Treinador não faz gol. Ele organiza a equipe, ele pensa na construção do jogo, mas chega no terço final, essa responsabilidade fica a cargo dos jogadores. Temos isso bem compartilhado nesses últimos jogos. Pode ver que as oportunidades estiveram nos pés de vários jogadores, como Arias, Serna e Canobbio. E teve no nosso maior artilheiro, o Cano, que hoje completou 101 gols com a camisa do Fluminense, a quem parabenizamos. Estamos muito felizes de ele ter voltado a fazer gols. Por coincidência, fez o centésimo gol no Estádio Centenário", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.