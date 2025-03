Manchester United leva empate da Real Sociedad nas oitavas da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Manchester United empatou contra a Real Sociedad no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. No Estádio Anoeta, a equipe de Rúben Amorim ficou no 1 a 1, com Zirkzee marcando para o clube inglês.

A segunda partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Old Trafford.

O Manchester United volta a jogar, neste domingo, contra o Arsenal pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, às 13h30. No mesmo dia, a Real Sociedad recebe o Sevilla, às 17h, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.