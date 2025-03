Hyoran celebra classificação do Sport e projeta clássico contra o Santa Cruz: "Jogo diferente de todos"

O Sport entrou em campo na noite da última quarta-feira pela Copa do Nordeste e venceu o CRB pelo placar de 2 a 1, garantindo uma vaga antecipada nas quartas de finais da competição.

"Fizemos um jogo bastante intenso e, com o apoio maciço do nosso torcedor, conquistamos um importante resultado que nos deu essa classificação antecipada à próxima fase. Feliz por ter entrado e contribuído com meus companheiros", revelou o meio-campista Hyoran.