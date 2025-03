Gaviões da Fiel classifica postura do Corinthians como inaceitável e critica Ramón em derrota no Equador

O Corinthians sofreu uma dura derrota na noite desta quarta-feira. No Equador, o time de Ramón Díaz foi superado por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, no primeiro jogo da fase 3 da Pré-Libertadores. O resultado complicou a vida do Timão, que agora precisará de uma vitória por três gols de diferença para seguir na competição.

Principal organizada do clube, os Gaviões da Fiel se manifestaram em uma nota, classificando a postura do time como inaceitável.

"É inaceitável a postura do elenco ontem! Foi mais uma atuação vergonhosa, time perdido e sem alma. Quarta-feira terão de que correr duas vezes mais, já que o futebol ficou no Brasil", disseram os Gaviões em um trecho.