Formação ideal? São Paulo está invicto na temporada com sistema de três zagueiros

Apesar disso, a formação com três zagueiros parece não ser a preferida de Luis Zubeldía. Isso porque, em 13 jogos oficiais disputados neste ano, a linha de três foi utilizada somente em três confrontos: contra Novorizontino, São Bernardo e Palmeiras.

A primeira vez que Zubeldía utilizou o esquema de três zagueiros nesta temporada foi no clássico contra o Palmeiras, pela primeira fase do Paulista. Arboleda, Ruan e Alan Franco foram os escolhidos para compôr o sistema defensivo no Choque-Rei, que terminou empatado sem gols no Allianz Parque.

Já o segundo jogo do São Paulo com três defensores neste ano aconteceu uma semana depois, na vitória de 3 a 1 sobre o São Bernardo, fora de casa - embate que culminou na classificação do Tricolor como líder do Grupo C. Arboleda, Ferraresi e Sabino foram os titulares na zaga.

Por fim, uma nova tentativa da formação com três zagueiros aconteceu no confronto das quartas de final, contra o Novorizontino, que terminou em vitória tricolor por 1 a 0. Defensivamente, o time cedeu pouquíssimas chances e a zaga composta por Alan Franco, Arboleda e Ferraresi respondeu bem.

O sistema de três zagueiros, inclusive, pode ser uma saída para Zubeldía, que tem à disposição cinco zagueiros de qualidade no elenco. Arboleda, Alan Franco, Ruan, Ferraresi e Sabino são as opções para compor a zaga, e um possível rodízio pode ajudar a dar maior minutagem para cada um.

Além disso, a formação com três defensores também foi bastante elogiada por Lucas Moura após a ida à semifinal. "É um sistema que funcionou muito bem contra o São Bernardo, e hoje também. Acho que é uma variação que a gente tem. É importante ter outras opções aí. Acho que é ruim termos só uma maneira de jogar. [...] Para mim, facilita muito, porque não tenho essa obrigação de acompanhar o lateral, fico mais próximo do atacante e do gol, com mais liberdade", afirmou na zona mista.